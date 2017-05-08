Лукашенко: Мы должны быть едины и тверды, как наши отцы и деды

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью на торжествах по случаю Дня Победы. Глава республики призвал белорусов объединяться перед лицом новой угрозы, сообщает БЕЛТА .

«Мы должны быть так же едины и тверды, как наши отцы и деды и прадеды, тогда никто не осмелится проверять нас на прочность», - отметил Лукашенко.

Особенно это важно, по его словам, в нынешней обстановке нарастающей международной напряженности. Президент подчеркнул, что сейчас возрождаются идеи мирового господства, а человечество находится на пороге новой крупной войны.