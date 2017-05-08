|
Лукашенко: Мы должны быть едины и тверды, как наши отцы и деды
09.05.2017 12:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
«Мы должны быть так же едины и тверды, как наши отцы и деды и прадеды, тогда никто не осмелится проверять нас на прочность», - отметил Лукашенко.
Особенно это важно, по его словам, в нынешней обстановке нарастающей международной напряженности. Президент подчеркнул, что сейчас возрождаются идеи мирового господства, а человечество находится на пороге новой крупной войны.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии