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Без сохранения исторической памяти невозможно будущее - Малашко
09.05.2017 12:54 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Без сохранения исторической памяти невозможно будущее. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА участник торжеств, посвященных Дню Победы в Могилеве, министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко."Мы свое будущее строим на фундаменте достижений предшествующих поколений. Двадцатый век - это век Великой Победы, век покорения космоса и век распада, к сожалению, великого государства - Советского Союза. Извлекая уроки из прошлого, мы должны понимать, что единство нашего народа, спокойствие и мир в стране - это главное. Не случайно Беларусь стала миротворческой площадкой и делает все возможное, чтобы восстановить и укреплять дружбу между славянскими народами", - отметил министр.По его мнению, очень значимой является в Беларуси работа по патриотическому воспитанию молодого поколения, ведь молодежь должна знать историю своей страны, ее героев. "Считаю важным, что в Беларуси сохранили традицию празднования Дня Победы, как и то, что каждый праздник мы стараемся сделать ярким и доступным для всех. То есть у нашей молодежи будет на один пример уважительного отношения к памяти и истории больше для формирования чувства патриотизма", - подчеркнул Валерий Малашко.-0-
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"Мы свое будущее строим на фундаменте достижений предшествующих поколений. Двадцатый век - это век Великой Победы, век покорения космоса и век распада, к сожалению,...
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