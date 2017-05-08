ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Человечество у опасной черты новой большой войны". Лукашенко поздравил белорусов с 9 мая

09.05.2017 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

9 мая Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы и произнес речь, в которой поздравил ветеранов, напомнил о военных потерях и в очередной раз заверил, что Беларусь может за себя постоять.


Выступая с речью, президент напомнил, что за годы войны наша страна потеряла более трети населения и утратила половину национального достояния.

— Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять Великую Победу у нашего народа, — сказал Лукашенко. — Допустить этого мы не можем.

Президент заявил, что «родина высоко оценила вклад белорусов в общую победу»: звание Героя Советского Союза получили более 440 наших соотечественников. После войны наша страна пережила еще одну тяжелую битву — теперь уже с разрухой и голодом, продолжил глава государства.

— В короткие сроки мы восстановили заводы и фабрики, возвели новые, организовали сельскохозяйственные предприятия, построили школы, вузы, библиотеки, театры и музеи. Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал. Это стало основой дальнейшего развития нашей страны, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что сегодня в мире возрастает напряженность, «возрождаются идеи мирового господства, в разных регионах планеты полыхают международные конфликты».

— Человечество оказалось у опасной черты новой большой войны, — заявил Лукашенко. — Угрозам подвергается и наша Беларусь. У наших границ накапливаются военные арсеналы, буквально по соседству, в бывших советских республиках, размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры, с помощью нашей «пятой колонны» предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны.

Из-за всего этого особую значимость приобретают «бдительность и обеспечение безопасности государства», заключил президент.

— С нашей земли никогда не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь — мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять. Да, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим. Так научили нас наши героические предки, и мы будем верны их святому завету.


Вместе с президентом цветы к монументу Победы возложили ветераны войны, чиновники, дипломаты. Перед собравшимися торжественным маршем прошла сводная рота и оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил. Затем на площади Победы началось праздничное театрализованное представление.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 мая Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы и произнес речь, в которой поздравил ветеранов, напомнил о военных потерях и в очередной раз заверил,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Без сохранения исторической памяти невозможно будущее - Малашко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика