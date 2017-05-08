9 мая Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы и произнес речь, в которой поздравил ветеранов, напомнил о военных потерях и в очередной раз заверил, что Беларусь может за себя постоять.





Выступая с речью, президент напомнил, что за годы войны наша страна потеряла более трети населения и утратила половину национального достояния.

— Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять Великую Победу у нашего народа, — сказал Лукашенко. — Допустить этого мы не можем.

Президент заявил, что «родина высоко оценила вклад белорусов в общую победу»: звание Героя Советского Союза получили более 440 наших соотечественников. После войны наша страна пережила еще одну тяжелую битву — теперь уже с разрухой и голодом, продолжил глава государства.

— В короткие сроки мы восстановили заводы и фабрики, возвели новые, организовали сельскохозяйственные предприятия, построили школы, вузы, библиотеки, театры и музеи. Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал. Это стало основой дальнейшего развития нашей страны, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что сегодня в мире возрастает напряженность, «возрождаются идеи мирового господства, в разных регионах планеты полыхают международные конфликты».

— Человечество оказалось у опасной черты новой большой войны, — заявил Лукашенко. — Угрозам подвергается и наша Беларусь. У наших границ накапливаются военные арсеналы, буквально по соседству, в бывших советских республиках, размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры, с помощью нашей «пятой колонны» предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны.

Из-за всего этого особую значимость приобретают «бдительность и обеспечение безопасности государства», заключил президент.

— С нашей земли никогда не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь — мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять. Да, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим. Так научили нас наши героические предки, и мы будем верны их святому завету.





Вместе с президентом цветы к монументу Победы возложили ветераны войны, чиновники, дипломаты. Перед собравшимися торжественным маршем прошла сводная рота и оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил. Затем на площади Победы началось праздничное театрализованное представление.