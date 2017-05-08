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ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Цветы Великой Победы"
09.05.2017 12:42 — Новости Общества | БелТА
Флеш-акции "Цветы Великой Победы" пройдут во всех регионах республики и в Минске. Красно-зеленые ленты с яблоневым цветом вручат всем желающим.В Гомеле. Фото Сергея ХолодилинаВыступает Витебске участник войны Алексей Лешков. Фото Александра ХитроваАктивистка БРСМ Мария Гаралевич из Витебска прикрепляет бутоньерку ветерану Ивану Савченко. Фото Александра ХитроваАкция в Бресте. Фото Екатерины ГараевойБудет дополнено!
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Флеш-акции "Цветы Великой Победы" пройдут во всех регионах республики и в Минске. Красно-зеленые ленты с яблоневым цветом вручат всем желающим.В Гомеле....
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