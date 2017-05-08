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Память и общность воевавших за единую Победу народов важнее всего для мирного будущего - мнение
09.05.2017 13:39 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Память и сохранение общности народов, для которых Победа - одна на всех, важнее всего для мирного будущего. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился житель Витебска, ветеран Вооруженных Сил Иван Новичков."Ветераны Великой Отечественной уходят, но цепочка памяти не должна прерываться. Кому еще воспитывать патриотизм у молодого поколения, как не нам, старшим. Если мы сегодня будем чтить память тех, кто в 1941 году, будучи совсем юнцами, несмотря на страх, стоял насмерть, то, уверен, современные юноши и девушки почувствуют это. Они вырастут достойными памяти предков. Но, дай Бог, чтобы им никогда не довелось проверять степень своего мужества в подобных обстоятельствах. Чтобы это не повторилось, важно помнить, а еще - сохранять общность наших народов, которые вместе победили фашистских захватчиков. У нас единое прошлое и одна на всех Победа. И думаю, что будет и единое мирное будущее", - уверен Иван Новичков. Мужчина не пропускает ни одного празднования 9 Мая и сегодня также пришел на мероприятия с семьей и друзьями, возложил цветы к Вечному огню мемориального комплекса советским воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам Витебщины. Говоря о своих чувствах в связи с праздником, собеседник отметил ощущение самой искренней, неподдельной радости оттого, что собралось столько людей и что он тоже смог пройти со всеми в шествии. "Наши отцы, деды, прадеды, которые воевали за нашу мирную жизнь, заслужили память не только семейную - всенародную. Потому я с гордостью в этот день пронес фотографию своего дяди, который в 20 лет погиб под Смоленском, моя супруга несла портрет второго моего дяди, который в 18 лет погиб при форсировании Днепра под Киевом. Чтобы все видели, кто именно отдал свои жизни за то, чтобы все мы сегодня могли праздновать мир", - заключил Иван Новичков.-0-
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Говоря о своих чувствах в связи с праздником, собеседник отметил ощущение самой искренней, неподдельной радости оттого, что собралось столько людей и что он тоже...
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