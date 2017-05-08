Как Витебск отметил День Победы

Несмотря на то, что в этом году на День Победы холодно и даже шел небольшой снег, многие горожане в Витебске вышли на улицы, чтобы отметить праздник и почтить память погибших в годы войны.





В этом году праздничное шествие прошло практически через весь город — от площади Ленина к площади Победы. Колонну возглавило руководство области и города, далее шли витебляне с портретами своих воевавших родственников.













На площади Победы для ветеранов состоялся парад, в котором участвовали представители кадетского училища, воинских подразделений, региональных управлений МВД, МЧС, Следственного комитета.













После официальных торжеств играл духовой оркестр, а клуб военно-исторической реконструкции демонстрировал быт и униформу красноармейцев.

Вечером, с 20.30 до 23.00, на площади Победы все желающие смогут спеть песни Победы. На электронных экранах будут транслировать слова известных военных композиций. В 23.00 — праздничный салют.

















Подробнее о программе празднования Дня Победы в Витебске — здесь .