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Как Витебск отметил День Победы
09.05.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Несмотря на то, что в этом году на День Победы холодно и даже шел небольшой снег, многие горожане в Витебске вышли на улицы, чтобы отметить праздник и почтить память погибших в годы войны.
В этом году праздничное шествие прошло практически через весь город — от площади Ленина к площади Победы. Колонну возглавило руководство области и города, далее шли витебляне с портретами своих воевавших родственников.
На площади Победы для ветеранов состоялся парад, в котором участвовали представители кадетского училища, воинских подразделений, региональных управлений МВД, МЧС, Следственного комитета.
После официальных торжеств играл духовой оркестр, а клуб военно-исторической реконструкции демонстрировал быт и униформу красноармейцев.
Вечером, с 20.30 до 23.00, на площади Победы все желающие смогут спеть песни Победы. На электронных экранах будут транслировать слова известных военных композиций. В 23.00 — праздничный салют.
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Несмотря на то, что в этом году на День Победы холодно и даже шел небольшой снег, многие горожане в Витебске вышли на улицы, чтобы отметить праздник и почтить память...
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