«Беларусь помнит»: Лукашенко возложил венок к Вечному огню

В Великой Отечественной войне русские и белорусы сражались плечом к плечу. В городе-герое Минске торжества начались с шествия памяти на площади Победы. Возложил венок к Вечному огню и президент страны Александр Лукашенко , передает корреспондент «МИР 24» Алексей Аникович.

В шествии памяти «Беларусь помнит» участвовали общественные организации и молодежь. Люди несли в руках портреты героев войны, своих родственников, в знак памяти о той страшной войне и всенародной благодарности поколению победителей. Собрались все на площади Победы. Шествие здесь встретили ветераны. Для них установили трибуны.

Торжества начались с возложения цветов к монументу Победы, после чего героев почтили минутой молчания. В годы Великой Отечественной погиб каждый третий белорус. В мероприятии принял участие президент страны Александр Лукашенко. Он поздравил соотечественников с великим праздником и подчеркнул, что нельзя искажать правду о победе и нужно всеми силами сохранить независимость и мир на земле.