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«Беларусь помнит»: Лукашенко возложил венок к Вечному огню

09.05.2017 13:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Великой Отечественной войне русские и белорусы сражались плечом к плечу. В городе-герое Минске торжества начались с шествия памяти на площади Победы. Возложил венок к Вечному огню и президент страны Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Аникович.

В шествии памяти «Беларусь помнит» участвовали общественные организации и молодежь. Люди несли в руках портреты героев войны, своих родственников, в знак памяти о той страшной войне и всенародной благодарности поколению победителей. Собрались все на площади Победы. Шествие здесь встретили ветераны. Для них установили трибуны.

Торжества начались с возложения цветов к монументу Победы, после чего героев почтили минутой молчания. В годы Великой Отечественной погиб каждый третий белорус. В мероприятии принял участие президент страны Александр Лукашенко. Он поздравил соотечественников с великим праздником и подчеркнул, что нельзя искажать правду о победе и нужно всеми силами сохранить независимость и мир на земле.

Хроника Победы
 
Теги: Минск
 
 
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В Великой Отечественной войне русские и белорусы сражались плечом к плечу. В городе-герое Минске торжества начались с шествия памяти на площади Победы.

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