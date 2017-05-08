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ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Цветы Великой Победы"

09.05.2017 12:42 — Новости Общества | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Цветы Великой Победы"
Флеш-акции "Цветы Великой Победы" пройдут во всех регионах республики и в Минске. Красно-зеленые ленты с яблоневым цветом вручат всем желающим.В Гомеле. Фото Сергея ХолодилинаВыступает Витебске участник войны Алексей Лешков. Фото Александра ХитроваАктивистка БРСМ Мария Гаралевич из Витебска прикрепляет бутоньерку ветерану Ивану Савченко. Фото Александра ХитроваАкция в Бресте. Фото Екатерины ГараевойВетеран Великой Отечественной войны Яков Томашев из Могилева. Фото Олега ФойницкогоБудет дополнено!
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Флеш-акции "Цветы Великой Победы" пройдут во всех регионах республики и в Минске. Красно-зеленые ленты с яблоневым цветом вручат всем желающим.В Гомеле....

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