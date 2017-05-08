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ФОТОРЕПОРТАЖ: День Победы в Беларуси
09.05.2017 09:48 — Новости Общества | БелТА
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День Победы в ВитебскеБелорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Об этом заявил 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы. Фото Максима ГучекаДень Победы в ВитебскеПраздничные мероприятия в Гродно начались с возложения венков к памятнику погибшим воинам. Фото Леонида ЩегловаДень Победы в Могилеве. Фото Олега ФойницкогоПраздник в Гомеле. Фото Сергея ХолодилинаПразднование Дня Победы в Бресте. Фото Екатерины ГараевойОБНОВЛЯЕТСЯ!
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День Победы в Витебске Белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Об...
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