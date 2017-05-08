Ужасы войны не забываются - ветеран

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ужасы войны невозможно забыть даже спустя более чем 70 лет, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Василий Березнев на памятном митинге в Брестской крепости. Василий Ефимович начинал Великую Отечественную войну на Северном Кавказе. На фронт его призвали в августе 1942 года 16-летним юношей. В первом бою ему исполнилось 17 лет. "Боевое крещение случилось под Туапсе. Сдерживали сильный натиск противников, которые хотели захватить порт. Бои были очень серьезными. Против нас были бойцы специального назначения корпуса "Эдельвейс". А мы простые солдаты, недавно призванные в армию. Но выдержали, выстояли, - отметил ветеран. - Войну невозможно забыть. Люди рисковали жизнью, за это время могли умереть тысячу раз. Оставшись живым, помнишь практически каждый свой шаг", - подчеркнул Василий Березнев.Ветеран освобождал Киев, Керчь, Анапу. Весть о Великой Победе застала фронтовика в Чехии, недалеко от Праги. Он признается, что ему больно и обидно слышать искаженные факты о Великой Отечественной войне. "Сейчас столько всякого написано: стараются как-то умолить значение нашей Победы, преувеличивают свою роль. На встречах с молодежью рассказываю правду о войне, как ее воспринимали мы, простые солдаты. Хочется пожелать, чтобы молодое поколение никогда не знало войны, разрушений, не слышало громов канонады вражеских орудий", - сказал он.В Брестской области сейчас проживает 1426 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 687 фронтовиков, 294 награжденных орденами и медалями за труд и службу в тылу. Кроме того, жителями региона являются 2152 бывших узника фашизма. Регулярно гор- и райисполкомы проводят обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, поступившие просьбы оперативно выполняются.-0-
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