В Гродно празднуют День Победы

Шествием и митингом у Кургана Славы традиционно начали празднование 9 мая в Гродно. В центре города работают еще две крупные праздничные площадки — на Советской площади и в парке Жилибера.





В шествии по проспекту Космонавтов участвовали ветераны, представители местных властей и простые горожане. После митинга они возложили цветы и венки к Вечному огню.















Зрители могли увидеть торжественный марш войск Гродненского гарнизона, а позже — показательные выступления военных.

















Вечером, после развлекательных программ на Советской площади и в парке Жилибера, гродненцев приглашают на концерт у подножья Кургана Славы, после которого все вместе споют «Катюшу». Закончится праздник салютом.