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В Гродно празднуют День Победы
09.05.2017 14:22 — Новости Общества | Tut.by
Шествием и митингом у Кургана Славы традиционно начали празднование 9 мая в Гродно. В центре города работают еще две крупные праздничные площадки — на Советской площади и в парке Жилибера.
В шествии по проспекту Космонавтов участвовали ветераны, представители местных властей и простые горожане. После митинга они возложили цветы и венки к Вечному огню.
Зрители могли увидеть торжественный марш войск Гродненского гарнизона, а позже — показательные выступления военных.
Вечером, после развлекательных программ на Советской площади и в парке Жилибера, гродненцев приглашают на концерт у подножья Кургана Славы, после которого все вместе споют «Катюшу». Закончится праздник салютом.
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Шествием и митингом у Кургана Славы традиционно начали празднование 9 мая в Гродно. В центре города будут работать еще две крупные праздничные площадки - на...
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