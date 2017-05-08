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Космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий поздравили с Днем Победы с борта МКС
09.05.2017 14:40 — Новости Общества | БелТА
Федор Юрчихин и Олег Новицкий9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий направили поздравление с Днем Победы с борта Международной космической станции (МКС). Их видеообращение опубликовано на сайте госкорпорации "Роскосмос", сообщают информационные агентства."Мы вспоминаем тех, кто погиб, и тех, кто победил, и преклоняемся перед подвигом миллионов героев. Война вошла в жизнь каждой семьи Советского Союза, в каждый город, в каждую деревню, практически в каждый дом. Но мы справились, мы пережили войну, восстановили страну и стали еще сильнее и сплоченнее. И сейчас, через 72 года после Победы, мы помним каждого", - сказал Олег Новицкий.Как отметил Федор Юрчихин, важно бережно относиться к Земле: "Наш мир огромен и открыт. И это налагает на нас особенные обязательства - обязательства дружбы, добрососедства, взаимопомощи, как у нас на Международной космической станции. Из космоса видно, какая красивая и одновременно хрупкая наша планета. Мы с вами должны сделать так, чтобы наши дети и наши внуки, многие поколения после них жили счастливо, без войн, бережно сохраняя Землю".-0-
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Мы вспоминаем тех, кто погиб, и тех, кто победил, и преклоняемся перед подвигом миллионов героев. Война вошла в жизнь каждой семьи Советского Союза, в каждый город, в...
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