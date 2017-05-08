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Ветеран: наша главная задача - не дать забыть о Победе
09.05.2017 15:00 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На дать забыть о Победе - одна из важнейших задач. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказала ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова."Уже 72 года мы живем в свободной, независимой, стабильной, культурной, развивающейся стране. Этого бы не было без Великой Победы, без подвига многих и многих людей, которые ради свободы и мира отдали самое дорогое - свою жизнь. Но я благодарна и молодому поколению, которое продолжает сохранять мир. И наша главная задача сегодня не дать забыть о Победе и ее достижениях", - отметила Валентина Баранова. Она подчеркнула, что молодое поколение обязано сберечь мир и сделать все для развития страны.Связистка Валентина Баранова воевала в составе 1-го Украинского фронта. "Вся жизнь фронтовика состоит из трудностей, но мы об этом не думали, а просто делали свое дело. Мы стояли за свою свободу и добились этого. Теперь же самое большое счастье - видеть мирную, процветающую страну, видеть молодежь, которая любит свой город и страну", - отметила она.В Гродно праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в нескольких местах. Началось празднование с большего шествия к Кургану Славы, митинга и возложения венков и цветов к Вечному огню. На площади Советской работает ресторан под открытым небом, выступают творческие коллективы города. В парке Жилибера работает детская анимационная площадка, подобные площадки организованы в микрорайонах города и райцентрах области. У Кургана Славы вечером развернется концерт, который завершится массовым исполнением "Катюши" и салютом.-0-
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Уже 72 года мы живем в свободной, независимой, стабильной, культурной, развивающейся стране. Этого бы не было без Великой Победы, без подвига многих и многих людей,...
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