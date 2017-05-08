ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент: в Беларуси будут восстанавливать небольшие деревни

09.05.2017 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Глава государства отметил, что в Беларуси удалось привести в порядок крупные населенные пункты, агрогородки. Теперь дело за небольшими деревнями. «Их надо приводить в порядок. И если люди будут там жить, мы обязательно модернизируем, отремонтируем инфраструктуру для них, — сказал президент. — Мы будем делать это по всей стране».

Вопрос, адресованный белорусскому лидеру, касался, в частности, Витебской области. По словам Александра Лукашенко, этот регион требует повышенного внимания, потому что там таких маленьких деревень больше, чем в любой другой области. Каждый из таких населенных пунктов, в котором бывает буквально по три-четыре дома, восстановить, может, и не получится. «Но надо сделать все для того, чтобы нормально жили семьи, в которых есть дети. Надо их подвезти в школу — значит, будем подвозить», — подчеркнул глава государства.

«Будем все делать для того, чтобы эти деревеньки восстановить, подведем дороги. Мы на это и нацелили нашу программу по развитию сети местных дорог», — сказал президент.

С этого года местным дорогам в Беларуси будет уделяться повышенное внимание, ожидается, что в течение трех-четырех лет они будут полностью приведены в порядок.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий поздравили с Днем Победы с борта МКС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика