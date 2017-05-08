Лукашенко: Политика Европы привела к радикализации мигрантов

Политика Запада привела к негативным миграционным процессам в Европе и росту недовольства среди мигрантов . Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, очень важно с каким настроением едет мигрант.

«Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. Давайте проведем параллель: к нам приехали украинцы, они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет, они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением, как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение», - цитирует Лукашенко РИА «Новости» .

При этом на Ближнем Востоке ситуация в корне противоположная, подчеркнул президент.

«Что происходит на Ближнем Востоке? Туда пришли, в том числе, и европейцы. Помните эту арабскую дугу? Начали с Туниса - прекрасная была страна, все туда ехали, отдыхали... Зачем было переворачивать эту страну? Разворошили, демократию принесли... Дальше Ливия, и пошли по кольцу: Ирак, Сирия, Афганистан - все стерто с лица земли, они пришли и разрушили их дом, убили их детей и родных. А они не славяне, у них кровная месть... Они действуют по всему миру, и одна из ветвей - агрессивная - терроризм», - отметил Лукашенко.