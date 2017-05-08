ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Политика Европы привела к радикализации мигрантов

09.05.2017 14:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Политика Запада привела к негативным миграционным процессам в Европе и росту недовольства среди мигрантов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, очень важно с каким настроением едет мигрант.

«Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. Давайте проведем параллель: к нам приехали украинцы, они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет, они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением, как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение», - цитирует Лукашенко РИА «Новости».

При этом на Ближнем Востоке ситуация в корне противоположная, подчеркнул президент.

«Что происходит на Ближнем Востоке? Туда пришли, в том числе, и европейцы. Помните эту арабскую дугу? Начали с Туниса - прекрасная была страна, все туда ехали, отдыхали... Зачем было переворачивать эту страну? Разворошили, демократию принесли... Дальше Ливия, и пошли по кольцу: Ирак, Сирия, Афганистан - все стерто с лица земли, они пришли и разрушили их дом, убили их детей и родных. А они не славяне, у них кровная месть... Они действуют по всему миру, и одна из ветвей - агрессивная - терроризм», - отметил Лукашенко.

Мировой эксклюзив
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению президента Беларуси, мигранты с Ближнего Востока едут в Европу с соответствующим настроением, к которому привели их разрушенные, в том числе и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ужасы войны не забываются - ветеран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика