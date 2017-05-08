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Подвиг ветеранов является примером мужества и патриотизма для молодежи - мнение
09.05.2017 15:11 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны является для молодежи примером настоящего мужества, патриотизма и стойкости. Такое мнение сегодня во время торжественного митинга по случаю Дня Победы в Гомеле высказала правнучка Героя Советского Союза Ивана Ковшарова, студентка Белорусского государственного университета транспорта Ольга Андриевская, передает корреспондент БЕЛТА.Девушка от лица молодежи Гомеля поздравила собравшихся с Днем Победы. "Этот день святой для молодежи. 9 мая 1945 года ветераны дали шанс будущим поколениям на счастливую и мирную жизнь. Несмотря на то что дни их юности были обожжены войной, они не сломались и не пали духом. Всегда жили заботой о Родине и детях, - сказала она. - Непростой жизненный путь моего прадедушки Ивана Акимовича стал для меня ярким примером мужества, стойкости, патриотизма. К декабрю 1941 года он совершил 99 боевых вылетов, нанеся большой урон технике и живой силе противника, за что и был удостоен высокого звания Героя Советского Союза".Ольга Андриевская горячо поблагодарила ветеранов за то, что они, не щадя своей жизни и здоровья, завоевали мир и свободу. Она заверила, что нынешнее поколение продолжит свято чтить героические традиции, добросовестно трудиться на благо Беларуси.-0-
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Ольга Андриевская горячо поблагодарила ветеранов за то, что они, не щадя своей жизни и здоровья, завоевали мир и свободу. Она заверила, что нынешнее поколение...
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