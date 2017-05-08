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Горсть белорусской земли привезут на могилу советских воинов в Словакии
09.05.2017 15:16 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Горсть белорусской земли привезут на могилу советских воинов в Словакии. Об этом стало известно сегодня во время подписания договора об установлении межрегиональных связей между Гродно и словацким городом Жилиной, передает корреспондент БЕЛТА.Соглашение о сотрудничестве между городами подписали председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой и заместитель мэра Жилины Патрик Грома. Во время подписания состоялась и церемония передачи символического мешочка с гродненской землей. "Идея родилась во время визита белорусской делегации к нам. В Жилине похоронено около 1,5 тыс. советских воинов, часть из них - белорусы. Поэтому и решено было привезти им частичку родной земли", - рассказал Патрик Грома. Он подчеркнул символичность того, что церемония передачи земли прошла именно 9 мая. Словацкая делегация приняла участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в Гродно."Главная наша цель - расширение сотрудничества. Договор показывает, что Гродно, как и вся Беларусь, открыт для контактов, для налаживания деловых и культурных связей", - отметил Мечислав Гой. Он подчеркнул, что города уже начали реализацию конкретных проектов. В частности, футбольный клуб "Неман" и футбольный клуб "Жилина", ставший в этом году чемпионом Словакии, активно сотрудничают в сфере подготовки спортивного резерва, обмена опытом по ведению тренировочного процесса, налажены стажировки специалистов, в перспективе - совместные турниры, товарищеские матчи.В ближайшее время ожидается визит в Словакию представителей туристических фирм из Гродно. "Здесь также возможно взаимовыгодное сотрудничество, особенно в свете того, что Гродно теперь - безвизовый город", - подчеркнул председатель Гродненского горисполкома. Мечислав Гой также отметил, что перспективным видится взаимодействие в сфере промышленности и энергетике. Словацкая сторона получила приглашение присоединиться к развитию технопарка, создающегося в Гродно.-0-
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Соглашение о сотрудничестве между городами подписали председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой и заместитель мэра Жилины Патрик Грома. Во время...
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