Могилев празднует День Победы. Торжественные мероприятия по традиции начались с торжественного марша воинских частей Могилевского гарнизона на площади Ленина.





После на улице Первомайской прошел праздничный парад. От площади Ленина до площади Славы промаршировали военнослужащие, силовики, чиновники, общественные организации и коллективы предприятий города. Ветераны привычно ехали на машинах.



































































































































Завершил парад театрализованный концерт на площади Славы.

До 16.00 в Печерском лесопарке будут работать ярмарка, концертная площадка. В 19.00 у Ратуши начнется концерт, который в 23.00 завершится праздничным салютом.