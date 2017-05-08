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Могилев празднует День Победы
09.05.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Могилев празднует День Победы. Торжественные мероприятия по традиции начались с торжественного марша воинских частей Могилевского гарнизона на площади Ленина.
После на улице Первомайской прошел праздничный парад. От площади Ленина до площади Славы промаршировали военнослужащие, силовики, чиновники, общественные организации и коллективы предприятий города. Ветераны привычно ехали на машинах.
Завершил парад театрализованный концерт на площади Славы.
До 16.00 в Печерском лесопарке будут работать ярмарка, концертная площадка. В 19.00 у Ратуши начнется концерт, который в 23.00 завершится праздничным салютом.
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Торжественные мероприятия 9 мая начались традиционно с марша воинских частей и шествия-парада по центру города.
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