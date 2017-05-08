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"И как их приняли: резервации, отдельные поселения". Лукашенко высказался про мигрантов в Европе

09.05.2017 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы журналистов, сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе, передает корреспондент БЕЛТА.


«Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет. Они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение», — сказал Александр Лукашенко.

Мигранты с Ближнего Востока направляются в западные страны совсем с другими мыслями. «Что происходит на Ближнем Востоке? Туда пришли в том числе европейцы. Помните эту арабскую дугу? Начали с Туниса — прекрасная была страна, все туда ехали, отдыхали. Зачем было переворачивать эту страну? — задал риторический вопрос глава государства. — Начали бомбить, разбили, переворошили — „демократию“ принесли». Конфликты также вспыхнули в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане — многие города были стерты с лица земли, а в боевых действиях погибло местное население, в том числе женщины и дети. Эти события стали одной из причин развития терроризма. «И вот они хлынули: одни — с целью мести, вторые — с целью найти работу, — констатировал Александр Лукашенко. — И как их приняли: резервации, отдельные поселения. Они создали свои анклавы там с этим настроением».

«Вот в чем разница между нами и другими странами, которые вынудили их (мигрантов. — Прим. БЕЛТА) ехать к ним в поисках хотя бы куска хлеба, не говоря о счастье, — обратил внимание белорусский лидер. — Надо быть внимательнее, добрее к людям, тогда доброту получишь и ты».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы журналистов, сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе, передает корреспондент БЕЛТА.

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