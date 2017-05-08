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Белорусский народ знает цену мира - митрополит Павел
09.05.2017 16:05 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ любит мир и знает ему цену. Об этом заявил сегодня журналистам Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА."Наш народ прожил тяжелейшие годы оккупации, разгрома, пролитой крови и погибших людей. Наш народ знает цену мира", - сказал митрополит Павел. Предстоятель БПЦ пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни.-0-
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"Наш народ прожил тяжелейшие годы оккупации, разгрома, пролитой крови и погибших людей. Наш народ знает цену мира", - сказал митрополит Павел.
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