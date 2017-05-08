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В Светлогорске демонтировали облитый краской бюст "всесоюзного старосты"
09.05.2017 15:56 — Новости Общества | Tut.by
8 мая в Светлогорске (Гомельская область) демонтировали облитый краской бюст советского государственного деятеля, «всесоюзного старосты» Михаила Калинина.
Утром 8 мая жители Светлогорска обнаружили, что бюст Калинина укутан зеленым материалом. Сквозь ткань проступали следы красной краски, которые также были на плитке вокруг памятника. В тот же день с помощью автокрана бюст был демонтирован,
Бюст Михаила Калинина установили в Светлогорске по случаю дня города в сентябре 2016 года. Изваяние привезли из деревни Прудок, где раньше размещалось руководство колхоза имени Калинина. Как
Калинин — российский революционер, советский государственный и партийный деятель, соратник Ленина и Сталина.
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Утром 8 мая местные жители обнаружили, что бюст советского государственного деятеля Михаила Калинина укутан зеленым материалом. Сквозь ткань проступали следы...
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