ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорске демонтировали облитый краской бюст "всесоюзного старосты"

09.05.2017 15:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

8 мая в Светлогорске (Гомельская область) демонтировали облитый краской бюст советского государственного деятеля, «всесоюзного старосты» Михаила Калинина.


Утром 8 мая жители Светлогорска обнаружили, что бюст Калинина укутан зеленым материалом. Сквозь ткань проступали следы красной краски, которые также были на плитке вокруг памятника. В тот же день с помощью автокрана бюст был демонтирован, сообщает городское издание ranak.by.


Бюст Михаила Калинина установили в Светлогорске по случаю дня города в сентябре 2016 года. Изваяние привезли из деревни Прудок, где раньше размещалось руководство колхоза имени Калинина. Как сообщает БелаПАН, местные жители сразу стали собирать подписи с требованием демонтировать бюст «всесоюзного старосты».


Калинин — российский революционер, советский государственный и партийный деятель, соратник Ленина и Сталина. Имел отношение к массовым репрессиям в СССР. В 1935 году предложил ввести смертную казнь для подростков с 12-ти летнего возраста. В 1937—1939 годах Сталин направлял Калинину, как и другим членам Политбюро, расстрельные списки на подпись.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 8 мая местные жители обнаружили, что бюст советского государственного деятеля Михаила Калинина укутан зеленым материалом. Сквозь ткань проступали следы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Горсть белорусской земли привезут на могилу советских воинов в Словакии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика