8 мая в Светлогорске (Гомельская область) демонтировали облитый краской бюст советского государственного деятеля, «всесоюзного старосты» Михаила Калинина.





Утром 8 мая жители Светлогорска обнаружили, что бюст Калинина укутан зеленым материалом. Сквозь ткань проступали следы красной краски, которые также были на плитке вокруг памятника. В тот же день с помощью автокрана бюст был демонтирован, сообщает городское издание ranak.by.





Бюст Михаила Калинина установили в Светлогорске по случаю дня города в сентябре 2016 года. Изваяние привезли из деревни Прудок, где раньше размещалось руководство колхоза имени Калинина. Как сообщает БелаПАН , местные жители сразу стали собирать подписи с требованием демонтировать бюст «всесоюзного старосты».





Калинин — российский революционер, советский государственный и партийный деятель, соратник Ленина и Сталина. Имел отношение к массовым репрессиям в СССР. В 1935 году предложил ввести смертную казнь для подростков с 12-ти летнего возраста. В 1937—1939 годах Сталин направлял Калинину, как и другим членам Политбюро, расстрельные списки на подпись.