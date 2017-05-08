Максим Аверин: День Победы - праздник, объединяющий народы и поколения

9 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. День Победы - это праздник, который объединяет страны, народы и поколения. Такое мнение сегодня журналистам высказал заслуженный артист России Максим Аверин, передает корреспондент БЕЛТА."9 мая - это праздник, который объединяет всех: народы, страны и поколения. Он демонстрирует величие той огромной страны, которая победила фашизм, а также силу духа людей, которые сражались за мир", - сказал артист. "Я ребенок мирного времени и не видел войны, но я буду горд и счастлив, если этот праздник никогда не будет забыт", - подчеркнул он. Максим Аверин рассказал, что война коснулась и его семьи. Его бабушки и дедушки по материнской и отцовской линии - фронтовики. А май 1945 года является для актера знаковым еще и потому, что именно тогда на свет появился его отец. Он также поделился своими воспоминаниями о праздновании 9 Мая: "Врезалась в память традиция, которая сохранилась до сих пор, это встреча фронтовиков у фонтана Большого театра в Москве. Хорошо помню, как отмечалось 40-летие Победы. В театрах шла пьеса "Бранденбургские ворота", в которой мне посчастливилось сыграть военного ребенка. По сценарию мы приходили к фронтовику в гости, и он нас подкармливал хлебом". Сегодня Максим Аверин выступит перед гомельчанами с моноспектаклем "Дню Победы посвящается…". Но, как отметил артист, все стихи, песни, монологи, которые он исполнит, будут целиком и полностью посвящены тематике любви, "ведь именно это чувство в войну давало людям силы и надежду, веру в то, что все вернутся домой и победа восторжествует".-0-
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