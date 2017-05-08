Лукашенко пообещал восстановить небольшие деревни и местные дороги

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Небольшие деревни в Беларуси будут восстановлены, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с представителями СМИ во вторник.

Белорусский лидер сказал, что в Беларуси уже приведены в порядок областные центры, а также крупные населенные пункты и агрогородки. Он отметил, что теперь дело — за небольшими деревнями.

"Их надо приводить в порядок. И если люди будут там жить, мы обязательно модернизируем, отремонтируем инфраструктуру для них", — цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства. При этом белорусский лидер добавил, что восстановление будет происходить по всей стране.

Лукашенко привел в пример Витебскую область, где маленьких деревень больше, чем в других регионах, поэтому, по словам президента. По словам главы государства, этому региону надо уделять повышенное внимание.

"Надо сделать все для того, чтобы нормально жили семьи, в которых есть дети. Надо их подвезти в школу — значит, будем подвозить", — отметил президент. При этом он подчеркнул, что к маленьким деревням будут подведены дороги. "Мы на это и нацелили нашу программу по развитию сети местных дорог", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, местным дорогам в этом году будет уделяться повышенное внимание, приведение их в порядок займет около трех-четырех лет.