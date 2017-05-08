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Почти 1,8 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получают социальные услуги на дому
09.05.2017 16:27 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом квартале 2017 года 1794 ветеранов Великой Отечественной войны получали социальные услуги на дому, в том числе 64 - услуги сиделки. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты. В соцобслуживании ветеранов особое внимание направлено на усиление адресности и эффективности предоставления оказываемой социальной помощи. По словам специалистов, социальные услуги на дому - наиболее востребованный у пожилых людей вид соцобслуживания. Среди получателей надомных соцуслуг 29,2% - в возрасте до 75 лет, 26,6% - возрасте от 75 до 80 лет, 44,2% - в возрасте 80 лет и старше. Местными исполнительными и распорядительными органами приняты решения об установлении льготных условий соцобслуживания для ветеранов войны (с учетом необходимости).Организацию соцобслуживания пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, осуществляют 146 территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН). На учете в центрах состоят 132,6 тыс. одиноких и 601,8 тыс. одиноко проживающих пожилых людей.Для повышения доступности социального обслуживания в сельской местности функционируют 1207 социальных пунктов и 32 филиала ТЦСОН, организована работа 79 хозяйственных бригад.-0-
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В соцобслуживании ветеранов особое внимание направлено на усиление адресности и эффективности предоставления оказываемой социальной помощи.
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