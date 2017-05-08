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Солдаты Великой Победы заслуживают вечной благодарности потомков - Суриков
09.05.2017 16:44 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солдаты Великой Победы заслуживают вечной благодарности потомков, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков."Мы должны быть вечно благодарны тем, кто завоевал Великую Победу, за мирную жизнь, подаренную следующим поколениям", - подчеркнул он.День Победы - праздник, который объединяет многие народы. Особое значение он имеет для белорусов и россиян, на долю которых выпали тяжелые испытания и значительные потери, отметил Александр Суриков. Дипломат подчеркнул, что Великая Победа досталась большой ценой, и об этом всегда следует помнить.-0-
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"Мы должны быть вечно благодарны тем, кто завоевал Великую Победу, за мирную жизнь, подаренную следующим поколениям", - подчеркнул он.
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