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Молодежь с уважением относится к военному поколению - Князев
09.05.2017 16:36 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь с уважением относится к военному поколению, заявил корреспонденту БЕЛТА начальник штаба Батальона белорусских орлят Василий Князев. Бойцы Батальона белорусских орлят часто встречаются со школьниками, общий язык с молодежью находится легко. "Мы уже 45 лет работаем по патриотическому воспитанию молодежи, делаем очень важное и нужное дело. Молодые люди нас понимают", - сказал Василий Князев. "В их возрасте мы были на фронте. Они это понимают и слушают нас с открытыми ртами", - отметил он.Василий Князев - среди самых юных участников Великой Отечественной войны. Его родителей расстреляли за связь с партизанами. Мальчик сначала попал в партизанский отряд, а затем в 203-й отдельный отряд разминирования Третьего белорусского фронта. Победу встретил в Кенигсберге в 11 лет. В мирное время Василий Князев стал заслуженным тренером СССР и Республики Беларусь по волейболу, окончил два вуза, воспитал нескольких олимпийских чемпионов.-0-
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Бойцы Батальона белорусских орлят часто встречаются со школьниками, общий язык с молодежью находится легко.
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