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Лукашенко 9 мая рассказал телеканалу «МИР», как Беларусь укрепляет армию
09.05.2017 16:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в
«Самое главное - в мирное время пушки должны быть зачехлены. И расчехлять их можно только на учениях. Что мы и делаем. Мы уже в третий раз буквально за два десятилетия реформируем и перестраиваем, совершенствуем наши Вооруженные силы. Мир крайне неспокоен, идут войны. Мы тщательно наблюдаем за тем, что происходит, делаем выводы и в связи с этим приспосабливаем свои Вооруженные силы для защиты нашего Отечества», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «МИР».
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