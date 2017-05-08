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Делегация из Великобритании посетила Музей истории ВОВ в Минске
09.05.2017 17:09 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь с визитом прибыла генеральный директор Имперского военного музея Великобритании Дайан Лис, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал
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Сегодня делегация из Великобритании посетила Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ознакомилась с его экспозицией.
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