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Делегация из Великобритании посетила Музей истории ВОВ в Минске

09.05.2017 17:09 — Новости Общества | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь с визитом прибыла генеральный директор Имперского военного музея Великобритании Дайан Лис, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".Сегодня делегация из Великобритании посетила Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ознакомилась с его экспозицией.Имперский военный музей Великобритании был открыт в 1920 году. С началом Второй мировой войны, уже в 1939 году, сотрудники музея стали собирать материалы, посвященные этой трагической странице в истории человечества. В настоящее время музей имеет 5 филиалов, обладает обширной коллекцией военной техники со времен Первой мировой войны и до наших дней. Множество тематических выставок музея посвящено истории военных конфликтов в различных странах мира.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня делегация из Великобритании посетила Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ознакомилась с его экспозицией.

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