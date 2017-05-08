|
РЕПОРТАЖ: В погоне за адреналином: в Минске прошел "Забег отважных"
09.05.2017 16:54 — Новости Общества | БелТА
Преодолеть воду, грязь, холод и высоту должны были сегодня участники необычного экстрим-соревнования "Забег отважных" в Парке Победы в Минске. В забеге приняли участие как профессиональные спортсмены, так и простые любители спорта. Белорусы и гости из России, Украины и Турции пробежали дистанцию в 2,2 км. Самых отважных выбирали и среди детей: им предстояло пробежать 350 м. На пути к финишу участники должны были проползти животом по размытой дороге, преодолеть понтонный мост, отвесную стену, водные препятствия. Забег организован Белорусской федерацией легкой атлетики. Представитель федерации Полина Полехина отмечает, что все 1200 мест, отведенных для участия в забеге, были заняты."Забег посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Наши участники будут здоровыми, красивыми, позитивными белорусами. Чему мы очень рады", - отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.Нынешний "Забег отважных" уже не первый в столице, но сегодня впервые в бегах участвовали дети до 13 лет. Их зарегистрировалось 135 человек. Участники старше 13 бежали на равных со взрослыми, а самому маленькому спортсмену на детских бегах в марте только исполнилось 3 года. "Бег стал очень популярен в Беларуси, - отмечает минчанка Вероника Голубева, ожидая забега своего 5-летнего сына Антона. - Особенно после того как Вадим Девятовский начал проводить беговые мероприятия. Огромное спасибо ему за это. Сегодня я сама бегу, оба моих сына участники забега. А только позавчера мы участвовали в забеге "Бизон" в Силичах. Здорово, что у детей есть медали как символ участия и листы с номером, которые можно положить в рамочку"./Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преодолеть воду, грязь, холод и высоту должны были сегодня участники необычного экстрим-соревнования "Забег отважных" в Парке Победы в Минске. В забеге...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии