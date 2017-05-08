Пересмотр итогов Великой Отечественной войны недопустим - ветеран

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пересмотр итогов Великой Отечественной войны недопустим, заявила в беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран войны, жительница Жодино Любовь Дубина."Потери, которые понесла страна в Великой Отечественной войне, были очень велики. Поэтому переписывать историю, пересматривать итоги войны недопустимо, - считает Любовь Дубина. - Такой праздник, как День Победы, важен для белорусского народа. В годы военного лихолетья люди верили, что Победа будет за нами, и делали все для этого как на фронте, так и в тылу. Известие о Великой Победе в мае 1945 года принесло огромную радость".Начало войны застало Любовь Дубину в Москве. По ее словам, тогда после окончания семи классов школы ей и ее сверстникам не сразу удалось понять, с чем столкнулась страна. "Горечь войны мы почувствовали после первых бомбежек. У молодежи был большой патриотизм и искреннее желание оказать сопротивление врагу. Многие еще совсем детьми уходили на фронт, потому что хотели защищать Родину", - сказала она.Любовь Ивановна была участницей Великой Отечественной войны с первого до последнего дня. Фронтовые дороги не раз приводили ее на передовую. Ветеран убеждена, что память о подвиге народа, победившем фашизм, необходимо бережно хранить. "Нынешняя молодежь осознает эту необходимость. Ветеранов приглашают на мероприятия, где они рассказывают о том, что довелось пережить и преодолеть в годы войны. Эти встречи служат настоящими уроками мужества", - подчеркнула собеседница.В Минской области проживают более 1,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, более 80 уроженцев области были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями.-0-
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