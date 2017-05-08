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РЕПОРТАЖ: В погоне за адреналином: в Минске прошел "Забег отважных"
09.05.2017 16:54 — Новости Общества | БелТА
Преодолеть воду, грязь, холод и высоту должны были сегодня участники необычного экстрим-соревнования "Забег отважных" в Парке Победы в Минске. В забеге приняли участие как профессиональные спортсмены, так и простые любители спорта. Белорусы и гости из России, Украины и Турции пробежали дистанцию в 2,2 км. Самых отважных выбирали и среди детей: им предстояло пробежать 350 м. Специально для соревнований на остров Птиц был наведен понтонный мост. А на самом острове создана настоящая полоса препятствий. На пути к финишу участники пролезали по грязи под натянутой сеткой, забирались наверх по отвесной стене, бегали по покрышкам, перелезали через бронетранспортеры и немного плавали.Забег организован Белорусской федерацией легкой атлетики. Представитель федерации Полина Полехина отмечает, что все 1200 мест, отведенных для участия в забеге, были заняты."Забег посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Наши участники будут здоровыми, красивыми, позитивными белорусами. Чему мы очень рады", - отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.Нынешний "Забег отважных" уже не первый в столице, но сегодня впервые в бегах участвовали дети до 13 лет. Их зарегистрировалось 135 человек. Участники старше 13 бежали на равных со взрослыми, а самому маленькому спортсмену на детских бегах в марте только исполнилось 3 года"Бег стал очень популярен в Беларуси, - отмечает минчанка Вероника Голубева, ожидая забега своего 5-летнего сына Антона. - Особенно после того как Вадим Девятовский начал проводить беговые мероприятия. Огромное спасибо ему за это. Сегодня я сама бегу, оба моих сына участники забега. А только позавчера мы участвовали в забеге "Бизон" в Силичах. Здорово, что у детей есть медали как символ участия и листы с номером, которые можно положить в рамочку".Самые главные забеги проходили по трассе в 2,2 км, которая проходит вдоль центральной аллеи парка. Далее участникам пришлось переходить Свислочь по понтонному мосту, у берега спрыгивать в воду и вброд добираться до острова Птиц, где располагалась основная полоса препятствий. Обратная дорога была почти без препятствий, скорее на скорость и выносливость. Лучший результат в женских бегах у минчанки Елены Бересневой - 13 минут 4 секунды, далее идут результаты Татьяны Пехтеревой и Светланы Ревотюк.В мужских забегах принял участие олимпийский чемпион Александр Богданович, на старт также вышел Вадим Девятовский. На финиш мужчины приходят, словно участвовали в военных учениях - грязные и уставшие. Много кто отмечает, что трасса в этом году стала куда сложнее, но самые трудные участки у каждого свои. Лучшим среди мужчин стал Игорь Михалов. Он преодолел дистанцию за 9 минут 23 секунды. За ним идут Виктор Василевский и Игорь Горбунов.Бег привлекает все больше белорусов. Минск уже готовится к следующему "Полумарафону", забегом славян будет отмечен "Славянский базар" в Витебске. Недавно в Гомеле прошел экологический забег, приуроченный к годовщине чернобыльской катастрофы. Еще свежи в памяти у минчан забеги на 8 марта и 23 февраля.Виталий АРЕШКО, Фото Оксаны МАНЧУК,БЕЛТА.-0-
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Преодолеть воду, грязь, холод и высоту должны были сегодня участники необычного экстрим-соревнования "Забег отважных" в Парке Победы в Минске. В забеге...
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