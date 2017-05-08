Официальная часть праздничных мероприятий 9 мая прошла на площади Победы днем. Александр Лукашенко поздравил ветеранов с праздником и возложил венок у обелиска вместе с сыном Николаем. Кроме того, здесь прошла акция «Бессмертный полк». Мы посмотрели, что происходило на площади Победы и пообщались с участниками шествия.





Пройти к площади можно только через пункт пропуска, которые установили со всех сторон неподалеку. Людей на праздник в этом году пришло заметно меньше, чем в прошлом. Вероятно из-за прохладной погоды, хотя к полудню в Минске распогодилось. Многие пришли на площадь с искусственными ветками цветущих яблонь, флагами организаций, фотографиями для акции «Бессмертного полка». Ветераны войны следили за происходящим у Вечного огня на трибунах.





В 12.00 приезжает Александр Лукашенко с сыном Николаем. После поздравления главы государства и возложения венков, погибших на войне почтили минутой молчания. Затем перед ветеранами прошла сводная рота и оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил.

Что происходит у Вечного огня, из толпы видно только тем, кто забрался на трибуну и тем, кто стоил в центре на проезжей части. На нескольких больших экранах транслируют только возложение венков и выступление президента. Люди по этому поводу жалуются, когда выходит рота почетного караула: «Где там кто марширует, куда, ничего не видно!». Некоторые подходят к охранникам в костюмах и просят пройти ближе. «Уговаривали, не пустил, неподкупный!», — говорят женщины, вернувшись к мужьям в толпу.





Уже через 20 минут официальная часть мероприятия была завершена. При этом организованным работникам, которые пришли компанией в толпе говорят: «Не расходимся!», «Стоим». Не уходить просят и школьников. Завершается главная часть песней «День Победы».

После этого к Вечному Огню стали пускать по несколько человек из толпы с цветами.





Со стороны парка Горького еще до начала мероприятия собрались люди для акции «Бессмертный полка. Люди стоят под растяжкой коммунистической партии большевиков, портретами вождей Сталина и Ленина, с георгиевскими и советскими флагами, напевая «Катюшу» и выкрикивая «Ура!», все ждут шествия. Среди них достаточно много тех, кто принес портреты своих близких родственников — отцов, дедушек и бабушек. Фотографии участников войны принесли также пионеры и представители от различных организаций.

Мы попросили некоторых случайных участников акции рассказать о людях, чьи фотографии они взяли на площадь Победы 9 мая.





С георгиевскими ленточками на груди далеко от толпы бессмертного полка стоят супруги Игорь и Ирина. Мужчина приходится внуком чете Васильевых, которые изображены на фото.

На одной фотографии — бабушка Александра Васильева. Она была в партизанском отряде. Дедушка тоже попал в окружение, остался в партизанах, был в отряде вместе с Петром Машеровым. После освобождения Беларуси дедушка остался здесь, работал по медицинской части. Обычные скромные советские люди. Жили в Слониме. Умерли в 91−92 году. Обоим было за 70.

Игорь говорит, что в их семье — 9 мая — это самый значимый праздник:

— Если бы не было этого дня, не было бы всего того, что мы имеем.





Рядом держат портрет отца сестры Изумрудовы. На акцию женщины пришли после приглашения от организации «Патриот».

— Мы очень чтим память и любим своего отца — Николая Изумрудова. У нас и мать была в партизанах медсестрой. Так случилось, что их молодость закончилась войной в то время, когда мама заканчивала медучилище, а папа — танковое училище. Папа сел на танк и уехал на войну, а мама пошла в партизаны. Она была в Витебской области, а папа дошел до Праги. Жили после войны в городе Чашники в Витебской области. Отец в 69 лет умер, а мама в 77. Мы ими гордимся, мы очень чтим этот день.





Одна по площади с портретом молодого отца ходит Валентина Назаровна.

— Мне было 6 лет, когда началась война, отцу — 27. Он сказал, что идет на Могилев. 26 июня 41 года отец ушел в военкомат и пропал без вести. Его имя Назар Мальцев. Мы подавали в розыск, конечно. Но результата не было. 28 числа немцы уже были в Минске, значит папа где-то по пути и погиб, но это уже наши предположения. Это все, что я о нем знаю.

Валентина Назаровна говорит, что ходит в честь отца каждый год на площадь.

— Чувство праздника есть от того, что это победа, но человек пропал и ничего неизвестно, поэтому этот день для меня печальный, — добавляет напоследок пенсионерка.





На мероприятие пришла Катерина с отцом, мужем и сыном. Семья принесла портрет сержанта Валентина Новикова.

— Это портрет моего дедушки, он воевал, дошел до Берлина. Был артиллеристом, сержантом. После войны работал на заводе им. Ленина кузнецом. Жил потом здесь недалеко от площади Победы. В 2007 году умер. 9 мая для него был самый главный праздник. Теперь и для нашей семьи праздников важнее Дня Победы не существует.





Рядом с толпой «Бессмертного полка» в пилотке стоит Сергей, мужчина принес на шествие портрет деда Петра Пушнова.

— Он прошел войну от 41 года до победы. Начал в 29 лет с обороны Могилева, оборонял Москву, участвовал в операции «Багратион». Он служил сапером, все время был на передовой. Несколько раз был ранен. Вот такой вот героический дед. После войны жил в деревне Заря в Могилевской области. Умер в 66 лет в 1977 году.

Мужчина носит с собой в маленьком конверте документы деда — справку о ранениях, фотографии.

— О войне он не любил говорить. Я просил его рассказать что-нибудь героическое. Но он только отвечал, что война — это грязь, боль и пот.





После того, как уехал президент, участники шествия надеялись, что им позволят пройти по проезжей части к Вечному Огню. Ожидание растянулось примерно на полчаса. «То через пропускной, то идем, то не идем, Так неорганизованно все!», — так и слышны были возмущения в толпе. Тогда, не став дожидаться разрешения, люди пошли по тротуару и зашли на площадь к обелиску через подземный переход, попутно покупая нарциссы по 50 копеек. Возложив цветы, участники шествия, выкрикивая «Ура», сделали фото у обелиска. А ветеранов с парада уже забирал специальный праздничный автобус.



