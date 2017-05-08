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Метро: первый вестибюль на "Площади Победы" снова закрыт
09.05.2017 18:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая — Sputnik. Первый вестибюль станции метро "Площадь Победы" снова закрыт для пассажиров, сообщила пресс-служба Минского метрополитена в Twitter-аккаунте.
В пресс-службе пояснили, что началась подготовка к праздничному концерту, который начнется в 21:30.
Концертная программа, которая стартует в 21:30, будет состоять из театрализованного музыкального представления в сопровождении президентского оркестра, а также 3D-шоу.
В 23:00 небо над Минском украсит праздничный фейерверк.
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Вход был закрыт из-за подготовки к праздничному концерту, который начнется в 21:30.
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