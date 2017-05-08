МИНСК, 9 мая — Sputnik. Первый вестибюль станции метро "Площадь Победы" снова закрыт для пассажиров, сообщила пресс-служба Минского метрополитена в Twitter-аккаунте.

В пресс-службе пояснили, что началась подготовка к праздничному концерту, который начнется в 21:30.

Внмание: 1-й вестибюль ст. Площадь Победы вновь закрыт на выход пассажиров, началась подготовка к праздничному концерту — Minskmetro (@minmetro) 9 мая 2017 г.

​Концертная программа, которая стартует в 21:30, будет состоять из театрализованного музыкального представления в сопровождении президентского оркестра, а также 3D-шоу.

В 23:00 небо над Минском украсит праздничный фейерверк.