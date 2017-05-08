Молодое поколение должно быть достойно подвига поколения победителей - Кобяков

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодое поколение должно быть достойно подвига поколения победителей. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА."В этот день, конечно, всегда с болью, горечью, со слезами вспоминают ушедших, помнят покалеченных, раненных, тех, которые в послевоенные годы восстанавливали великую страну. Хотелось бы, чтобы те люди, которые придут им на смену, были их достойны", - сказал Андрей Кобяков.По его словам, сегодня важно сделать так, чтобы экономической потенциал страны как можно быстрее восстанавливался, экономика и благосостояние росли. При этом не стоит забывать о том, что любая страна, любая держава, которая чего-либо стоит, должна уметь себя защищать, добавил премьер-министр.Андрей Кобяков принял участие в торжественных мероприятиях, которые проходят сегодня в Минске в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.-0-
Комментарии