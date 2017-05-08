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В официальной колонне задержали активиста, шедшего в Брестскую крепость с бело-красно-белым флагом

09.05.2017 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте 9 мая задержан местный активист Александр Сахарук, который шел с бело-красно-белым флагом в официальной колонне, следовавшей в Брестскую крепость.


Александр Сахарчук

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, активиста задержали около 11.00, когда колонна следовала по проспекту Машерова. К Сахаруку подошли сотрудники милиции в гражданской одежде и попросили убрать флаг. Активист отказался сделать это, и его доставили в Ленинский РОВД.

«В милиции на него составили протокол по статье 23.34 КоАП и до суда поместили в изолятор временного содержания», — сказал правозащитник. По его словам, Сахарук — ветеран войны в Афганистане, имеет боевую награду.

22 февраля суд Московского района Бреста вынес предупреждение Сахаруку в связи с тем, что он собирал подписи за отмену декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 9 мая задержан местный активист Александр Сахарук, который шел с бело-красно-белым флагом в официальной колонне, следовавшей в Брестскую крепость.

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