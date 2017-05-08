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Дарья Домрачева поздравила белорусов с Днем Победы
09.05.2017 19:09 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поздравила белорусов с Днем Победы. Сообщение она разметила на официальных страницах в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА."Всех с праздником Великой Победы! Мы гордимся и помним", - подписала послание Дарья Домрачева.
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"Всех с праздником Великой Победы! Мы гордимся и помним", - подписала послание Дарья Домрачева.
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