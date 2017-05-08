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Дарья Домрачева поздравила белорусов с Днем Победы

09.05.2017 19:09 — Новости Общества | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поздравила белорусов с Днем Победы. Сообщение она разметила на официальных страницах в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА."Всех с праздником Великой Победы! Мы гордимся и помним", - подписала послание Дарья Домрачева. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! МЫ ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!!!! Эти события 1941-1945 гг.так важно хранить в памяти, чтобы подобное оставалось только в прошлом... Всем МИР! #9МАЯ #ДеньПобеды #помнимA post shared by Darya Domracheva (@dadofun) on Биатлонистка завоевала три золотые медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. После рождения дочери Ксении в октябре 2016-го Дарья Домрачева вернулась к активным выступлениям на биатлонных трассах и планирует принять участие в XXIII зимних Олимпийских играх с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Всех с праздником Великой Победы! Мы гордимся и помним", - подписала послание Дарья Домрачева.

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