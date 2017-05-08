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Цветы, портреты героев, песни: Беларусь празднует 9 мая с размахом
09.05.2017 19:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси с размахом отмечают годовщину Великой Победы. Центром торжеств по традиции стал Минск, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
40-метровый обелиск в центре Минска - один из самых ярких символов Победы. Это памятник в честь погибших, и тех, кто выжил на войне. Героев 40-ых в Беларуси осталось немного - чуть больше 10 тысяч. Среди них и минчанин Бронислав Карпенко. В парадном кителе с россыпью медалей он каждое 9 мая в строю, и с болью вспоминает военные годы.
«У меня судьба такая, что я с первого до последнего дня на войне. Первые детские годы были в оккупации, потом партизанский отряд и затем уехал на фронт», - говорит ветеран.
На одежде яблоневые цветы - символ мира, а в руках - портреты героев. Тысячи людей собрались одной колонне - молодежь, старики, целые семьи. К обелиску несут цветы. По традиции венок
За годы Великой Отечественной Беларусь потеряла треть населения. В память о каждом стучит метроном. Но все-таки День Победы - праздник, когда переполняет чувство гордости за подвиг героев.
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