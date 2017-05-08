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Более 2 тыс. инвалидов обеспечены креслами-колясками в январе-марте
09.05.2017 19:49 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-марте более 2 тыс. инвалидов обеспечены креслами-колясками, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.Всего в первом квартале органами по труду, занятости и соцзащите и РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" (БПВОЦ) за счет средств республиканского и местного бюджетов выдано инвалидам более 21,9 тыс. технических средств социальной реабилитации на сумму Br3,9 млн. В январе-марте БПОВЦ изготовил более 29,4 тыс. различных средств реабилитации, в том числе 8,1 тыс. пар ортопедической обуви, 13,8 тыс. индивидуальных средств реабилитации, 3,2 тыс. изделий лечебного протезирования, 3,1 тыс. протезных изделий, 1,2 тыс. протезов молочной железы. На предприятии проводится работа по внедрению новых технологий в протезировании и изготовлении средств реабилитации, улучшению качества и повышению технического уровня выпускаемой продукции. В частности, разработана конструкторская документация изделий по индивидуальному проекту на 17 кресел-колясок. В специализированном центре БПОВЦ организовано обучение инвалидов пользованию креслом-коляской активного типа, проводятся обучающие курсы для инвалидов, находящихся в госпитале на протезировании и реабилитации.В Беларуси на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состоит 556,1 тыс. инвалидов, из них 86,6 тыс. инвалидов I группы, 266 тыс. человек - II группы, 173,6 тыс. - III группы, а также 29,9 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Удельный вес инвалидов в общей численности населения республики составляет 5,8%.В целях улучшения качества жизни инвалидов, их социальной интеграции в общество, снижения показателей частоты и тяжести инвалидности в республике реализуются мероприятия подпрограммы "Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов", "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.-0-
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Всего в первом квартале органами по труду, занятости и соцзащите и РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" (БПВОЦ) за счет средств...
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