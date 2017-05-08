|
Очереди на выезд из Беларуси в Россию связаны с праздниками
09.05.2017 20:14 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очереди на выезд из Беларуси в Россию связаны с праздниками, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Пограничной службе ФСБ России.Люди возвращаются после праздников из Беларуси. "Мы со своей стороны не препятствуем заезду на территорию Российской Федерации. Осуществляется выборочная проверка. Работа идет плановая", - сказали в Погранслужбе.В ведомстве подчеркнули, что ситуация не является критичной, поэтому не стоит поднимать панику.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди возвращаются после праздников из Беларуси. "Мы со своей стороны не препятствуем заезду на территорию Российской Федерации. Осуществляется выборочная...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии