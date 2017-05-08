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Путевками в оздоровительные лагеря на летних каникулах будут обеспечены все желающие дети

09.05.2017 20:49 — Новости Общества | БелТА  
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Путевками в оздоровительные лагеря на летних каникулах будут обеспечены все желающие дети
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси летом будут работать 6072 оздоровительных лагеря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.Так, в период летней оздоровительной кампании примут детей 1553 лагеря с круглосуточным пребыванием (в том числе 146 стационарных) и 4519 лагерей с дневным пребыванием. На летних каникулах планируется оздоровить 357,3 тыс. детей (209,9 тыс. - в лагерях с дневным пребыванием и 147,4 тыс. - с круглосуточным). Все желающие дети будут обеспечены оздоровлением в лагерях, подчеркнули в республиканском центре. По словам специалистов, путевки получат 12,6 тыс. детей-сирот и 3,9 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Из средств местных бюджетов будет произведена доплата до полной стоимости путевок на оздоровление данной категории. Продолжится практика оздоровления детей-инвалидов совместно с сопровождающими их взрослыми на базе оздоровительных и санаторно-курортных организаций. Бесплатные путевки, приобретенные за счет государственных средств, выделят 2,5 тыс. детей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения.Летом на базе 884 лагерей труда и отдыха (782 - с дневным пребыванием и 102 - с круглосуточным) планируется оздоровить 15 тыс. подростков.В целом на проведение летней оздоровительной кампании 2017 года предусмотрено Br39,1 млн бюджетных средств, из них Br0,6 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных лагерей к работе в летний период.Планируемая средняя стоимость путевки летом 2017 года составит: в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей - Br410 (бюджетная дотация - Br175); в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей - Br90 (дотация - Br72); в профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней - Br100 (дотация - Br75); в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей - Br95 (дотация - Br80); в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей - Br465 (дотация - Br196); в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей - Br105 (дотация - Br82); в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней - Br112 (дотация - Br85).Родительская доплата за путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком на 18 и более дней составит не менее 10% от ее общей стоимости, около 45% которой будет удешевляться за счет государственных средств.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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