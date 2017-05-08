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Художники из Витебска сделали в Сочи к 9 Мая граффити с героем фильма "В бой идут одни "старики"
09.05.2017 21:23 — Новости Общества | Tut.by
Витебские художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин из стрит-арт-команды
До этого граффитисты из Витебска создали в Сочи четыре работы: портрет французского исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто, изображение группы «Битлз», портрет Андрея Миронова в роли Остапа Бендера из «Двенадцати стульев»,
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Витебские художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин из стрит-арт-команды StreetSkills сделали подарок к Дню Победы российскому городу-курорту Сочи - нарисовали граффити с...
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