Витебские художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин из стрит-арт-команды StreetSkills сделали подарок к Дню Победы российскому городу-курорту Сочи — нарисовали граффити с героем известного советского фильма «В бой идут одни «старики». Портрет Леонида Быкова в роли Маэстро украсил стену дома № 2 на улице Чайковского.



Фото: группа StreetSkills в Фейсбук

До этого граффитисты из Витебска создали в Сочи четыре работы: портрет французского исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто, изображение группы «Битлз», портрет Андрея Миронова в роли Остапа Бендера из «Двенадцати стульев», героев фильма «Операция «Ы» — неунывающего студента Шурика с бутылкой кефира и пьяницу Федю с шашлыком. Последнюю работу ребята посвятили теме налога на тунеядство в Беларуси.



Фото: группа StreetSkills в Фейсбуке



Фото: группа StreetSkills в Фейсбуке



Фото: группа StreetSkills в Фейсбуке



Фото: группа StreetSkills в Фейсбуке