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Художники из Витебска сделали в Сочи к 9 Мая граффити с героем фильма "В бой идут одни "старики"

09.05.2017 21:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебские художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин из стрит-арт-команды StreetSkills сделали подарок к Дню Победы российскому городу-курорту Сочи — нарисовали граффити с героем известного советского фильма «В бой идут одни «старики». Портрет Леонида Быкова в роли Маэстро украсил стену дома № 2 на улице Чайковского.


Фото: группа StreetSkills в Фейсбук

До этого граффитисты из Витебска создали в Сочи четыре работы: портрет французского исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто, изображение группы «Битлз», портрет Андрея Миронова в роли Остапа Бендера из «Двенадцати стульев», героев фильма «Операция «Ы» — неунывающего студента Шурика с бутылкой кефира и пьяницу Федю с шашлыком. Последнюю работу ребята посвятили теме налога на тунеядство в Беларуси.


Фото: группа StreetSkills в Фейсбуке

Фото: группа StreetSkills в Фейсбуке

Фото: группа StreetSkills в Фейсбуке

Фото: группа StreetSkills в Фейсбуке
 
Теги: Витебск
 
 
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Витебские художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин из стрит-арт-команды StreetSkills сделали подарок к Дню Победы российскому городу-курорту Сочи - нарисовали граффити с...

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