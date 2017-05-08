«Забег отважных»: минчане добавили в День Победы экстрима (ФОТО)

Минчане в День Победы решили испытать свою силу и выносливость, пройдя экстремальную трассу в рамках «Забега отважных». Соревнования организовала Белорусская федерация легкой атлетики.

1,2 тыс. участников должны были не просто пробежать 2,2 километра, но и справиться с рядом тяжелейших препятствий. Перейти вброд реку Свислочь – одно из самых легких испытаний на спортивном празднике, а с главными трудностями спортсмены столкнулись на острове Птиц.

В соревнованиях с не меньшей охотой приняли участие гости из России, Украины, Турции. Отдельную трассу организовали и для детей до 13 лет – всего 350 метров, но с не менее суровыми испытаниями. А ведь самому младшему спортсмену в забеге было всего три года.













































































































































































