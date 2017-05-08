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«Забег отважных»: минчане добавили в День Победы экстрима (ФОТО)
09.05.2017 21:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Минчане в День Победы решили испытать свою силу и выносливость, пройдя экстремальную трассу в рамках «Забега отважных». Соревнования организовала Белорусская федерация легкой атлетики.
1,2 тыс. участников должны были не просто пробежать 2,2 километра, но и справиться с рядом тяжелейших препятствий. Перейти вброд реку
В соревнованиях с не меньшей охотой приняли участие гости из России, Украины, Турции. Отдельную трассу организовали и для детей до 13 лет – всего 350 метров, но с не менее суровыми испытаниями. А ведь самому младшему спортсмену в забеге было всего три года.
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На дистанции 2,2 километра жителям города и гостям столицы предлагалось пройти ряд тяжелейших испытаний.
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