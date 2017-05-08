Около 1,9 млн жителей Беларуси состоят на учете в центрах соцобслуживания

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСОН) состоят около 1,9 млн человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.Социальные услуги гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляют 146 ТЦСОН.На 1 апреля текущего года 89,2 тыс. пожилых людей, инвалидов I и II групп получали социальные услуги на дому. По сравнению с 1 апреля прошлого года численность получателей надомных соцуслуг возросла на 915 человек.В структуре ТЦСОН создано 154 отделения дневного пребывания для инвалидов, которые на постоянной основе посещают почти 4,8 тыс. человек. Для развития трудовых навыков в отделениях работают 272 реабилитационно-трудовые мастерские, почти 1,4 тыс. кружков и секций по интересам. Более 8,3 тыс. пожилых людей посещают отделения дневного пребывания ТЦСОН, которые созданы для обеспечения в течение дня безопасного пребывания и постоянного присмотра за ними. Для нетрудоспособных людей, которые по разным причинам не могут проживать самостоятельно, в центрах функционирует 64 отделения круглосуточного пребывания почти на 2,2 тыс. мест для стариков и инвалидов.В целях обеспечения доступности соцобслуживания сельских жителей в республике расширяется сеть социальных пунктов и филиалов центров, организуется деятельность хозяйственных бригад и бригад социального обслуживания на мобильной основе. Так, на 1 апреля нынешнего года в республике насчитывалось более1,2 тыс. социальных пунктов и 32 филиала. Разовые социально-бытовые услуги нетрудоспособным сельчанам оказывали 79 хозяйственных бригад, комплексное социальное обслуживание предоставляли 163 мобильные бригады.-0-
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