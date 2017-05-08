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Молодежь должна быть активным участником общественной жизни страны - сенатор
09.05.2017 22:16 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Молодежь должна быть активным участником общественной жизни страны, а не пассивным созерцателем. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси Ирина Старовойтова."Какой мы воспитаем нашу молодежь - от этого будет зависеть завтрашний день нашего государства, - считает сенатор. - Важно им не только говорить о том, что нужно любить Родину, а чтобы молодые люди были сами активными участниками во всех процессах, которые происходят в стране, и каждый из них мог сделать что-то полезное для общества. Важно, чтобы они исследовали, изучали жизнь своих родственников, своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне и работали над восстановлением страны в послевоенное непростое время, и через это тоже приходили к пониманию цены подвига белорусского народа"."Мы должны понимать, что минувшая война - это большая боль для всего белорусского народа, и эту боль должны понимать наши дети. И только тогда они сохранят в памяти и передадут потомкам информацию о том огромном вкладе в Великую Победу и значимости мира на земле", - подчеркнула Ирина Старовойтова.-0-
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"Мы должны понимать, что минувшая война - это большая боль для всего белорусского народа, и эту боль должны понимать наши дети. И только тогда они сохранят в памяти и...
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