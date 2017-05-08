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Более 70 фирм и ИП включены в Реестр агентств по трудоустройству
09.05.2017 22:37 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуги по трудоустройству граждан на территории Беларуси могут оказывать 74 юридических лица и индивидуальных предпринимателя - они включены в Реестр агентств по трудоустройству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.В реестре зарегистрированы частные унитарные предприятия, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, а также 24 индивидуальных предпринимателя. Большинство из них зарегистрированы в Минске, а также в областных городах. В апреле из реестра исключен один индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Гомеле.Как уже сообщалось, с 1 января текущего года вступило в силу постановление Совета Министров от 22 октября 2016 года №855 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь". Этим постановлением утверждены положение об услугах по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству, и порядке их предоставления и положение о порядке формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству.Владельцем реестра определено Министерство труда и социальной защиты. Установлена форма свидетельства о включении в реестр. С 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие оказывать гражданам услуги по содействию в трудоустройстве, должны предоставить в Минтруда и соцзащиты заявление о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству. Министерство включает сведения в реестр и выдает соответствующее свидетельство в течение 10 дней со дня приема заявления. К слову, плата за включение сведений в реестр и выдачу свидетельства, за внесение изменений или дополнений в реестр, исключение сведений из него, а также выдачу дубликата свидетельства не взимается. Реестр размещен на официальном сайте министерства.В числе оказываемых услуг - консультирование по вопросам составления резюме и собственно его составление или редактирование; организация работы по профориентации; предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда; предоставление достоверной информации о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и о требованиях к кандидатам; распространение резюме среди потенциальных нанимателей; подготовка к собеседованию с нанимателем и организация такого собеседования; содействие в оформлении трудовых отношений; содействие в подборе подходящего места работы.Для агентств по трудоустройству установлен ряд обязательств. Главное - они должны оформить письменный договор об оказании одной или нескольких услуг по содействию в трудоустройстве. Самое важное - оплата услуг по содействию в трудоустройстве производится по факту предоставления услуги, а не заранее. Причем в договоре должны быть указаны не только стоимость услуг, но и период их предоставления.-0-
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В реестре зарегистрированы частные унитарные предприятия, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, а также 24...
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