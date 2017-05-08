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Как страны Содружества встретили Великую Победу
09.05.2017 22:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В странах СНГ с размахом отпраздновали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах была подготовлена насыщенная праздничная программа - парады и торжественные прохождения войск, народные гулянья, концерты, угощения и многое другое.
В 10:00 по традиции начался главный
В разных городах на территории нескольких часовых поясов прошли акции «Бессмертный полк». В этом году в Москве она побила собственный рекорд - пришли 850 тысяч человек. Среди них и президент России
Фото:
40-метровый обелиск в центре Минска - один из самых ярких символов Победы. Героев 40-х в Беларуси осталось чуть больше 10 тысяч.
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