Как страны Содружества встретили Великую Победу

В странах СНГ с размахом отпраздновали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах была подготовлена насыщенная праздничная программа - парады и торжественные прохождения войск, народные гулянья, концерты, угощения и многое другое.

В 10:00 по традиции начался главный парад Победы в России - на Красной площади в Москве. В торжественном марше приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск. В одном строю прошли представители всех родов войск.

В разных городах на территории нескольких часовых поясов прошли акции «Бессмертный полк». В этом году в Москве она побила собственный рекорд - пришли 850 тысяч человек. Среди них и президент России Владимир Путин с фотографией своего отца-фронтовика.

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40-метровый обелиск в центре Минска - один из самых ярких символов Победы. Героев 40-х в Беларуси осталось чуть больше 10 тысяч. Почтить память погибших пришел и президент республики Александр Лукашенко.