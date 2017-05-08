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Как страны Содружества встретили Великую Победу

09.05.2017 22:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В странах СНГ с размахом отпраздновали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах была подготовлена насыщенная праздничная программа - парады и торжественные прохождения войск, народные гулянья, концерты, угощения и многое другое.

В 10:00 по традиции начался главный парад Победы в России - на Красной площади в Москве. В торжественном марше приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск. В одном строю прошли представители всех родов войск.


Как страны Содружества встретили Великую Победу

Как страны Содружества встретили Великую Победу

В разных городах на территории нескольких часовых поясов прошли акции «Бессмертный полк». В этом году в Москве она побила собственный рекорд - пришли 850 тысяч человек. Среди них и президент России Владимир Путин с фотографией своего отца-фронтовика.


Как страны Содружества встретили Великую Победу

Как страны Содружества встретили Великую Победу

Фото: Президент.РФ (автор не указан)

40-метровый обелиск в центре Минска - один из самых ярких символов Победы. Героев 40-х в Беларуси осталось чуть больше 10 тысяч. Почтить память погибших пришел и президент республики Александр Лукашенко.


Как страны Содружества встретили Великую Победу

Как страны Содружества встретили Великую Победу

Фото: Президент Беларуси (автор не указан)

Начало войны
 
Теги: Минск
 
 
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В странах СНГ 9 мая отмечали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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