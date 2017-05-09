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Снежное 9 мая
09.05.2017 22:06 — Новости Общества | Tut.by
Нынешняя весна выдалась необычно холодной. Из-за низкой температуры во многих регионах
Минск. Видео из соцсети Одноклассники.ru
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Барановичи. Видео предоставлено компанией ОДАС (обьединенная дорожно-аварийная служба).
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Нынешняя весна выдалась необычно холодной. Из-за низкой температуры во многих регионах еще не отключили отопление квартир. А 9 мая в некоторых регионах Беларуси и...
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