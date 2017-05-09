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Снежное 9 мая

09.05.2017 22:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Нынешняя весна выдалась необычно холодной. Из-за низкой температуры во многих регионах еще не отключили отопление квартир. А 9 мая в некоторых регионах Беларуси и вовсе выпал мокрый снег.

Минск. Видео из соцсети Одноклассники.ru


Гродненская область, в 16.00 и 18.00. Фото пользователей из социальной сети Одноклассники.ru

Мосты. Фото пользователей из социальной сети Одноклассники.ru

Речица. Фото пользователей из социальной сети Одноклассники.ru

Щучин. Фото пользователей из социальной сети Одноклассники.ru

Слонимский район. Фото пользователей из социальной сети Одноклассники.ru

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Барановичи. Видео предоставлено компанией ОДАС (обьединенная дорожно-аварийная служба).
 
Теги: Минск
 
 
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Нынешняя весна выдалась необычно холодной. Из-за низкой температуры во многих регионах еще не отключили отопление квартир. А 9 мая в некоторых регионах Беларуси и...

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