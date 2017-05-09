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РЕПОРТАЖ: Как в Минске праздновали День Победы

09.05.2017 18:17 — Новости Общества | БелТА  
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РЕПОРТАЖ: Как в Минске праздновали День Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия ко Дню Победы проходят сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным местом празднования стала площадка у Дворца спорта, где прошел концерт, организованы ярмарка и выставка народного творчества "Город мастеров".

Несмотря на прохладную погоду, праздник собрал множество минчан и гостей столицы. Большинство пришли сюда семьями. Семейная пара Варвара и Олег приехали на праздник из Борисова с двумя детьми. "Мы каждый год 9 мая стараемся попасть в Минск, чтобы показать детям праздник, чтобы они увидели, как украшена столица. Дома, конечно, тоже проводятся торжества, но в столице все красочнее и масштабнее", - поделилась Варвара.

Для белорусов День Победы - священный праздник, дань памяти, глубокого уважения и благодарности ветеранам войны. Студент одного из минских вузов Андрей считает, что молодое поколение обязано знать и помнить о подвиге защитников Родины. "Мой прадед воевал, и наша семья, как и многие другие белорусские семьи, знает, какой ценой досталась победа. Я считаю, что важно помнить об этом и сохранить воспоминания для будущих поколений", - рассказал Андрей.

Атмосферу праздника создают песни военных лет, звучащие со сцены, костюмированные выступления музыкальных коллективов. Организован прокат велосипедов и сегвеев. В палатках можно угоститься настоящей солдатской кашей или шашлыком.

Но внимание минчан и гостей столицы привлекали не только сцена и торговые ряды - на площадке недалеко от Свислочи прошел международный турнир по силовому экстриму, приуроченный ко Дню Победы. Спортсмены из Беларуси, Литвы и России боролись за звание сильнейшего - перетаскивали огромное колесо весом более 300 кг, носили тяжести и поднимали штангу.

Минчанин Сергей пришел на праздник с сыном и поделился мнением о Дне Победы. "Для малышей 9 Мая - это радостный праздник, а для взрослых - еще и повод задуматься о цене мирного неба над головой", - считает Сергей.

Павел ГОРБАЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Главным местом празднования стала площадка у Дворца спорта, где прошел концерт, организованы ярмарка и выставка народного творчества "Город мастеров".

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