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Карпенко задумался над проведением министерских контрольных срезов в учебных заведениях

10.05.2017 01:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В новом учебном году Минобразования может начать проводить министерские контрольные срезы. Об этом глава ведомства Игорь Карпенко сообщил на встрече с педагогами Смолевичского района, пишет газета «Край Смалявіцкі».

Не исключено, что в новом учебном году могут начать проводиться министерские контрольные срезы, заметил во время встречи Игорь Карпенко. По его словам, это будет повод для педагогического коллектива проанализировать свою работу, а для районных отделов образования — сориентироваться и проводить свои срезы.

— Опять же, речь не идет о том, что все это должно проходить поголовно, — акцентировал министр, — и вся работа должна быть посвящена только этому. Хотелось, чтобы мы, выстраивая систему контроля качества, понимали и определенную ответственность всех субъектов образовательного процесса.

 
 
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В новом учебном году Минобразования может начать проводить министерские контрольные срезы. Об этом глава ведомства Игорь Карпенко сообщил во время встречи с...

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