В Витебске 21 мая пройдет благотворительная ярмарка «Белый цветок» . На ней хотят собрать средства на лечение больных детей, а также в помощь семьям, находящимся в тяжелом финансовом положении. Организатор — Витебская епархия БПЦ.



Акция «Белый цветок» в Витебске в 2016 году. Фото: Игорь Матвеев

Начало акции — в 11.00 возле Свято-Успенского кафедрального собора. В программе — благотворительная продажа, игры, концерт.

На ярмарке будут продавать белые цветы ручной работы — это символ благотворительности. Акции «Дни цветов» начали проводить в Европе в конце XIX века. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов. С 1911 года инициативу поддержала семья российского царя Николая II. В поддержку акции в «День белого цветка» проходили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты.

«На ярмарку приглашают мастеров и ремесленников — выставить на продажу изделия ручной работы, а певцов, музыкантов, танцоров и поэтов — принять участие в концерте. Организаторы мероприятия будут благодарны педагогам и просто неравнодушным людям за творческие идеи по проведению праздника», — сообщает сайт Витебской епархии.

Все желающие могут провести мастер-классы или пожертвовать свои поделки и сувениры. Для этого нужно обратиться в иконную лавку Свято-Георгиевского храма (пр. Черняховского, 28/13). Телефоны оргкомитета: +375 (29) 514−68−24, +375 (29) 592−10−10, +375 (44) 745−80−90, +375 (33) 308−09−36, +375 (33) 610−43−84.