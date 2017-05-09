|
Витебских ремесленников и артистов приглашают поддержать благотворительную акцию "Белый цветок"
10.05.2017 07:12 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске 21 мая пройдет благотворительная
Начало акции — в 11.00 возле Свято-Успенского кафедрального собора. В программе — благотворительная продажа, игры, концерт.
На ярмарке будут продавать белые цветы ручной работы — это символ благотворительности. Акции «Дни цветов» начали проводить в Европе в конце XIX века. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов. С 1911 года инициативу поддержала семья российского царя Николая II. В поддержку акции в «День белого цветка» проходили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты.
«На ярмарку приглашают мастеров и ремесленников — выставить на продажу изделия ручной работы, а певцов, музыкантов, танцоров и поэтов — принять участие в концерте. Организаторы мероприятия будут благодарны педагогам и просто неравнодушным людям за творческие идеи по проведению праздника», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ярмарке хотят собрать средства на лечение больных детей, а также в помощь семьям, находящимся в тяжелом финансовом положении.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии